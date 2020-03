Tại sao giá xăng, dầu giảm mạnh, phà An Phú Đông lại tăng giá vé gấp đôi ?

Ghi nhận sáng 24.3 tại bến phà An Phú Đông (nối quận 12 và quận Gò Vấp, TP.HCM), lượng khách di chuyển bằng phà khá đông. Liên tục những chuyến phà chở khách qua lại 2 bên bờ sông Vàm Thuật, mỗi chuyến khoảng 20 khách, chủ yếu là người dân di chuyển bằng xe máy.

Ban quản lý phà mới đặt nhiều bảng thông báo "Giá thu tiền đò". Theo đó, giá cước qua phà An Phú Đông mới được ấn định từ ngày 20.3, tăng gấp đôi so với trước đây. Cụ thể, người đi bộ phải trả 2.000 đồng/1 lượt qua đò; người + xe đạp 3.000 đồng/lượt; người + xe máy 4.000 đồng/lượt; 2 người + xe máy 6.000 đồng/lượt.

Tăng giá vì xây cầu?

Trước đó, Thanh Niên đã nhận được phản ánh của một số bạn đọc về việc phà An Phú Đông tăng giá mà không thông báo lý do. Một người dân đang sinh sống tại quận 12 cho biết, khu vực phường An Phú Đông chủ yếu là học sinh, sinh viên nghèo tới thuê nhà vì ở đây giá rẻ. Người lao động thì thu nhập thấp, khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng. Để sang Gò Vấp hay đi vào trung tâm thành phố, người dân buộc phải chọn phà như một phương tiện di chuyển không thể thay thế.

"Với mức giá mới, như gia đình tôi có 4 người, mỗi người 1 ngày đi qua phà 4 lần bằng xe máy, hết 16.000 đồng. Tính ra 1 tháng cả nhà phải chi 1,920 triệu đồng tiền di chuyển qua phà. Dịch bệnh kéo dài, việc giảm lương giảm, phà chọn đúng dịp này để tăng giá trong khi giá xăng dầu giảm mạnh là không hợp lý, người lao động như chúng tôi càng khó hơn", một cư dân ở An Phú Đông chia sẻ.

Trong khi đó, nhân viên tại bến phà không hề giải thích rõ lý do vì sao tăng giá. Khi được hỏi, chú T (56 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) chỉ trả lời ngắn gọn: "Không biết, mới tăng mấy hôm nay, chắc do xây cầu An Phú Đông nên tăng giá phà".

Cầu An Phú Đông dạng kết cấu thép kết nối quận Gò Vấp và quận 12 có tổng mức đầu tư là 79,5 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư. Dự án đã được khởi công ngày 20.2, dự kiến hoàn thành vào tháng 8, thay thế phà An Phú Đông. Cầu sắt này có chiều dài hơn 200 m, rộng 12,5 m, gồm 2 làn xe ô tô và 2 lề cho người đi bộ. Điểm đầu M1 ở cuối đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) và điểm cuối M2 ở đường Vườn Lài (quận 12).

Phà An Phú Đông niêm yết bảng giá mới, áp dụng từ 20.3 Ảnh: Hà Mai

"Đã ghìm giá thấp nhất có thể"

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết ngày 19.12, UBND TP.HCM đã ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức giá tối đa đối với các đối tượng hành khách, hành khách + xe đạp là 12.000 đồng/lượt; hành khách + xe máy có giá tối đa 20.000 đồng/lượt và hàng hóa từ 50 kg trở lên tối đa 9.000 đồng/lượt. Mức giá tối đa này được áp dụng tại 30 bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố, trong đó có phà An Phú Đông, thay thế cho Quyết định số 42 của UBND TP ban hành ngày 30.9.2013 (mức giá 1.000 - 2.000 đồng/lượt mà phà An Phú Đông áp dụng trước ngày 20.3.2020)

Cũng theo ông Hiếu, ngay khi nhận được bảng giá tối đa mới, bà Phạm Thị Đẹt, chủ bến phà An Phú Đông, đã làm công văn gửi UBND quận 12 xin điều chỉnh mức giá. Theo bà Đẹt, tuy thành phố cho phép mức giá tối đa 9.000 - 12.000 đồng/lượt tùy loại phương tiện nhưng xét thấy tình hình thực tế cuộc sống của bà con phường An Phú Đông và hành khách ngang sông còn khó khăn bên Ban quản lý bến phà chỉ nâng lên khung giá 2.000 - 5.000 đồng để đủ trang trải chi phí nhiên liệu, thay cho mức giá quá thấp áp dụng từ năm 2013 đến nay.

Ngoài ra, Ban Quản lý phà An Phú Đông còn miễn phí cho sinh viên, học sinh đang đi hoc có giấy xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường và những người có khó khăn về đời sống như người tàn tật, người bán vé số, người lao động mua gánh bán bưng nhỏ.

"Mức giá áp dụng tại phà An Phú Đông từ 2013 quá thấp, đã không còn phù hợp. Nay thành phố cho phép doanh nghiệp tăng giá nhưng họ đã chủ động ghìm giá ở mức thấp nhất có thể để chia sẻ với khó khăn của bà con. UBND quận đánh giá như vậy là hợp tình, hợp lý" - ông Hiếu nói.