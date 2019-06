Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây sẽ sáp nhập toàn bộ Bia Sài Gòn - Long Khánh

Các cổ đông đã thông qua toàn bộ tờ trình mà Hội đồng quản trị đưa ra. Năm vừa qua, Sabibeco đạt sản lượng 272,51 triệu lít bia , giảm 1,45% so với năm 2017 do sản lượng nhận hàng của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn không đạt kế hoạch. Doanh thu đạt 2.456,5 tỉ đồng, tăng 77,9% so với năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 177 tỉ đồng, giảm 21,07% so với cùng kỳ năm 2017 do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 65% và giá nguyên vật liệu tăng. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 20%/vốn điều lệ.