Tập đoàn Tân Long sẽ là nhà tài trợ mới cho đội bóng xứ Nghệ ?

Trước thông tin này, đại diện Tập đoàn Tân Long cho biết đã nhận được lời mời từ UBND tỉnh Nghệ An cùng Ban lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An về việc tiếp quản CLB chủ sân Vinh và xem đây như là một cơ hội để thể hiện thiện chí hợp tác giữa các bên.

Đến giai đoạn hiện tại, Tập đoàn Tân Long xác nhận vẫn đang trong quá trình làm việc với UBND tỉnh, các đơn vị liên quan để thương lượng ký kết hợp đồng thời hạn 3 năm với nhiều cầu thủ trụ cột của đội, trong đó có Phan Văn Đức, song song với hoàn tất việc chuyển giao và tiếp nhận CLB theo đúng thủ tục.

Tập đoàn Tân Long là doanh nghiệp lâu năm và hoạt động độc lập trong lĩnh vực nông sản, trong đó có hạt điều và tiêu biểu là sản xuất kinh doanh lúa gạo. Đối với mảng điều, Tân Long là đối tác chính của một số doanh nghiệp trong các thương vụ thu mua điều thô lớn. Trong mảng lúa gạo, Tân Long ghi nhiều dấu ấn ở thị trường xuất khẩu và cung ứng gạo tiêu dùng nội địa với nhãn Gạo A An.

Trong mùa giải 2021, nhãn gạo A An của Tân Long cũng chính thức trở thành Nhà tài trợ chính của CLB bóng đá Hà Nội. Theo đại diện Tập đoàn chia sẻ trong buổi ra quân hồi đầu năm của CLB Hà Nội, đây là định hướng phát triển lâu dài của Tập đoàn bên cạnh nhiều dự án thiện nguyện xuyên suốt nhiều năm qua, thể hiện trách nhiệm và thiện chí vì cộng đồng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nỗ lực và mong muốn thực hiện.

Việc đồng hành cùng các CLB bóng đá trước hết xuất phát từ niềm say mê với bộ môn “ thể thao vua” và tâm huyết được đóng góp cho quê hương của một doanh nhân đến từ Nghệ An của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - ông Trương Sỹ Bá. Sông Lam Nghệ An là một CLB giàu truyền thống bậc nhất lịch sử bóng đá nước nhà, cũng là nơi sản sinh ra nhiều tài năng trong lĩnh vực bóng đá. Nhiều tài năng trong số đó đã có những đóng góp đáng ghi nhận đối với đội tuyển quốc gia trên đấu trường khu vực.