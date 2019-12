Tàu xe tết nhiều chặng ‘cháy’ vé

Ngày 16.12, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn (TP.HCM), cho biết lực lượng bảo vệ của ga vẫn tích cực đẩy đuổi, không để “cò” vé chợ đen chèo kéo khách trong nhà ga. “Sau ngày 20.12, ông Trần Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND Q.3, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo an ninh trật tự khu vực ga Sài Gòn, sẽ tổ chức họp, triển khai các lực lượng công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ hành khách về quê ăn tết”, ông Thành nói và khẳng định, sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Lật tẩy đường dây người “nhà tàu” bán vé lụi, từ ngày 1.7 đến nay, “cò” vé sạch bóng, không còn xuất hiện. Sau ngày 20.10, khi chi nhánh Vận tải đường sắt Gòn bán vé tàu tết chỉ xuất hiện 3 - 4 người đi xe máy chèo kéo khách. Theo ông Thành, nếu những năm trước thời điểm cận tết “cò” vé hoạt động rất bát nháo thì hiện nay đã giảm rất nhiều; “cò” gần như “mất tích” khỏi ga Sài Gòn.