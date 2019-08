Techcombank phát hành 3,5 triệu cổ phiếu cho người lao động

Techcombank sẽ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các thủ tục để phát hành 3,5 triệu cổ phiếu này trong năm nay. Sau phát hành, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng lên hơn 35.000 tỉ đồng.

Vào năm 2018, Techcombank đã phát hành hơn 14,69 triệu cổ phần dành cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Techcombank vừa có giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về một số chỉ tiêu trong báo cáo kinh doanh hợp nhất quý 2 thay đổi trên 10% so với cùng kỳ năm 2018 là do ngân hàng tăng quy mô hoạt động, tăng thu nhập lãi, dịch vụ và kiểm soát chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế tăng 332 tỉ đồng (tương ứng 16%) chủ yếu do thu nhập thuần tăng 620 tỉ đồng (tương ứng 25%), lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 142,8 tỉ đồng (tăng 21%) và chi phí rủi ro tín dụng giảm 147,9 tỉ đồng (tương ứng 67%).