Thaco xuất khẩu 120 xe du lịch Kia sang Myanmar

Đối tác nhập khẩu là Công ty Super Seven Stars Motors Industry Co., Ltd (SSS) có trụ sở tại TP. Yangon, Myanmar. SSS là nhà sản xuất và phân phối độc quyền xe du lịch Kia tại Myanmar, sản xuất và kinh doanh xe du lịch các thương hiệu Peugeot, SsangYong và xe bus.