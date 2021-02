Tháng giáp tết, xuất siêu gần 3 tỉ USD

Chiều qua 22.2, theo số liệu được cập nhật từ Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 2, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 9,94 tỉ USD, tăng nhẹ gần 2,5% so với cùng kỳ 2020. Tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15.2, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 38,46 tỉ USD, tăng mạnh gần 37% so với cùng kỳ năm 2020 (tương đương tăng thêm hơn 10 tỉ USD); nhập khẩu đạt 35,7 tỉ USD, tăng 25,3% so cùng kỳ (tương đương hơn 7 tỉ USD). Như vậy, trong 1,5 tháng qua, cả nước xuất siêu 2,76 tỉ USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái cả nước nhập siêu 400 triệu USD.