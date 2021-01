Tháng 1, vốn thực hiện các dự án FDI tăng hơn 4%

Tuy nhiên, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 2,02 tỉ USD, bằng 37,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng vốn đăng ký giảm mạnh như vậy là do tháng 1.2020 có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu với tổng vốn đầu tư 4 tỉ USD. Nếu không tính dự án này, tổng vốn đầu tư đăng ký tháng 1.2021 sẽ tăng 51,7% so với cùng kỳ. Trong số đó, có 47 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 81,8% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt trên 1,3 tỉ USD, giảm 70,3% so với cùng kỳ...

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 14 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 1,54 tỉ USD, chiếm 76,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 179 triệu USD, chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực vận tải kho bãi, nông lâm nghiệp thủy sản với tổng vốn đăng ký gần 111,9 triệu USD và 60,4 triệu USD…