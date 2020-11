Thanh tra các dự án phát triển nhà ở, Condotel

Ngoài ra, Tổng cục Quản lý đất đai cũng sẽ thanh tra việc sử dụng đất tại các nông, lâm trường theo Nghị định số 167 của Chính phủ về quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Đồng thời, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụ thể, tại Hà Nội đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra các dự án gồm: Dự án khu đô thị "Thành phố Giao Lưu" tại quận Bắc Từ Liêm của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba, dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh tại huyện Hoài Đức của Công ty Cổ phần đầu tư An Lạc, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Bắc An Khánh tại huyện Hoài Đức của Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh. Đoàn cũng sẽ kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại 4 dự án sân Golf (Sóc Sơn, sân golf Sky Lake Chương Mỹ, sân golf Vân Trì Golf Club - Đông Anh và sân golf Đông Anh).