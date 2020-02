Thêm nhiều địa điểm bán khẩu trang phòng dịch Covid-19

Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ (Đà Nẵng) cho biết từ ngày mai 26.2, khẩu trang kháng khuẩn của công ty sẽ được bán chính thức với mức giá không lợi nhuận 7.000 đồng/chiếc tại 3 địa điểm gồm Hòa Thọ Mart - 36 Ông Ích Đường, Đà Nẵng; Công ty cổ phần Thời trang Hòa Thọ - 31 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng và Showroom Merriman tại 199 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Với những doanh nghiệp mua số lượng lớn, nên liên hệ trước qua Hotline 1800 1760 để được phục vụ tốt nhất. Đây là loại khẩu trang 2 lớp được sản xuất từ vải dệt kim kháng khuẩn của Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương sản xuất theo quy trình gia công tiêu chuẩn Nhật Bản, đạt chứng nhận hợp quy do Viện nghiên cứu Dệt May (Bộ Công thương) cấp.