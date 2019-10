Thịt gà nhập khẩu về Việt Nam giá 19.800 đồng

Nguồn cung thịt gia cầm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước phát triển khá mạnh. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thịt gà các loại sản xuất trong nước giai đoạn 2015 - 2018 đạt 5,6%/năm. Tính đến hết tháng 9.2019, tổng đàn gia cầm của cả nước tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2018 (chỉ riêng quý 3/2019 tăng 19,2% so với quý 3/2018). Riêng tại tỉnh Đồng Nai - là nơi chăn nuôi trọng điểm của cả nước - tính đến hết tháng 9.2019, tổng đàn gà của tỉnh đạt hơn 24,8 triệu con, tăng 16,8% so với tháng 4.2019. (Nguồn: Bộ Công thương)