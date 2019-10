Thịt heo tăng giá mỗi ngày

Tăng giá 33% trong 9 ngày

Mức tăng trên được ông Nguyễn Đăng Phú, Phó tổng giám đốc Công ty VN kỹ nghệ súc sản (Vissan), thông tin vào chiều qua (10.10). Theo ông Phú, từ ngày 1 - 9.10, giá heo hơi mua vào tăng đến 33%, từ 45.000 đồng/kg vào ngày 1.10 nay lên 60.000 đồng/kg. “Chưa bao giờ giá heo hơi trên thị trường tăng với tốc độ nhanh như vậy. Với những doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình bình ổn giá của thành phố như Vissan chắc chắn chịu nhiều áp lực. Chúng tôi cũng đã trình lên các sở, ngành để điều chỉnh tăng giá thịt bán ra. Tuy nhiên, phải chờ sang tuần sau mới có giá mới, sau khi có sự khảo sát giá thị trường từ phía Sở Tài chính , rồi các đơn vị cùng ngồi lại tính toán để quyết định điều chỉnh giá theo mức trung bình thế nào”, ông Phú cho biết.

Tại Đồng Nai, thông tin từ các chuồng trại, giá heo hơi sáng 10.10 cũng lên 55.000 đồng/kg, nhiều nơi bán được 60.000 đồng/kg nếu heo “đẹp”. Các công ty cung cấp heo cho các lò mổ cũng điều chỉnh giá heo bán ra mỗi ngày. Heo của Công ty CP liên tục điều chỉnh tăng mỗi ngày từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đến nay giá heo hơi của DN này đã chạm ngưỡng 57.000 đồng/kg. Ở miền Bắc, heo hơi của Tập đoàn Dataco cũng thay đổi giá niêm yết lên mốc 60.000 đồng/kg.

Ở chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), bà Trang, chủ 2 sạp thịt heo lớn tại đây, ví von "giá heo tăng từng ngày như giá vàng" khi nhận xét về giá thịt bán tại chợ mấy hôm nay. “ Giá thịt heo mỗi ngày mỗi giá, thay đổi còn khủng khiếp hơn cả giá vàng. Sáng nay đùi heo pha lóc loại 1 cũng lên 76.000 đồng/kg, nạc heo tăng 12.000 đồng/kg lên đến 85.000 đồng/kg - mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Giá heo mảnh bán sỉ cũng tăng hơn 10.000 đồng so với đầu tháng. Bây giờ, lượng thịt về chợ giảm đến 20% so với đầu tháng, trong khi đó giá heo mảnh tăng gần 15.000 đồng/kg chỉ trong vòng 10 ngày”, bà Trang nói.

Tại chợ Hòa Hưng (Q.10, TP.HCM), chủ sạp thịt heo lớn ở chợ này cho hay, sườn non được bán giá 160.000 đồng/kg, thịt ba rọi lên 120.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg so với giá bán lẻ vào tháng 9. Trong khi đó, do chưa được điều chỉnh tăng, giá thịt heo của Vissan trong các siêu thị được bán giá "mềm" hơn ngoài chợ.

Thiếu nửa triệu tấn thịt heo vào cuối năm?

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, dự báo sẽ có đợt thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Heo không còn để thu gom nên các công ty liên tục đưa ra mức giá hấp dẫn mỗi ngày để cạnh tranh mua. “Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng nhà nước sẽ có giải pháp điều chỉnh nguồn cung nhằm tránh tăng “nóng” nơi không còn heo để bán, nhưng lại giảm giá tại các địa phương đang thừa heo”, ông Công cho biết.

Tại cuộc họp Chính phủ cuối quý 3 vừa qua, Bộ NN-PTNT thông tin, nguồn cung thịt heo chỉ hụt khoảng 3 - 4%, tương ứng 200.000 tấn thịt vào cuối năm nay. Trước đó, vào cuối tháng 8, Bộ NN-PTNT lại đưa ra dự báo VN sẽ thiếu nửa triệu tấn thịt heo vào dịp cuối năm. Giải pháp được bộ này đưa ra là các địa phương phải nỗ lực “kiềm chế” dịch tả lợn châu Phi , lở mồm long móng, tái đàn theo hướng an toàn sinh học, đẩy mạnh nuôi gia cầm, thủy sản; nhập khẩu thịt bò, gà. Tuy nhiên, giải pháp đẩy mạnh nuôi gia cầm thay thế thịt heo có vẻ chưa ổn. Bằng chứng là đã có những đợt sóng gia tăng nuôi gà khiến số trại nuôi gà tại khu vực miền Đông Nam bộ tăng gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái và đã không ít chủ trại gà phá sản trong mấy tháng qua.

Ông Công cho rằng giải pháp tái đàn theo hướng an toàn sinh học được các cơ quan chức năng đề cập như giải pháp tối ưu. Cụ thể, vệ sinh, cọ rửa, sát trùng chuồng mấy lượt, thậm chí lấy mẫu trong trại đi xét nghiệm coi mức an toàn tương đối thế nào, rồi bỏ không trại từ 1 - 2 tuần mới thả heo vào nuôi. “Với các trang trại chưa từng nhiễm dịch, qua kiểm tra, nếu áp dụng an toàn sinh học để tái đàn, sẽ không đáng lo bằng các trại đã từng bị nhiễm dịch, heo từng tiêu hủy hàng trăm con ngay trong trang trại, việc tái đàn bằng hướng sinh học cũng không an toàn”, ông Công khuyến cáo.