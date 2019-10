Thu giữ gần 2 tấn cơm cháy, khô gà, khô bò… không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, Đoàn Kiểm tra liên ngành thị xã Dĩ An (Bình Dương) gồm Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường Bình Dương) mới đây đã kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến, đóng gói thực phẩm là cơm cháy chà bông, khô gà tại địa chỉ số 1/44 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện, tạm giữ khoảng 1.353 kg thực phẩm các loại (270 kg cơm cháy là thành phẩm, 1.083 kg nguyên liệu cơm cháy, chà bông) có nhãn hàng hóa không rõ ràng, không đúng quy định, không trung thực về nơi đóng gói hàng hóa và không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ

Hơn 1,35 tấn cơm cháy thành phẩm bị thu giữ do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm QLTT Bình Dương Chủ cơ sở cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh , giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Chủ cơ sở khai nhận hàng hóa chủ yếu bán qua điện thoại. Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng thời điểm, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh đã cho dừng kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát số 37C-149.15 do ông Hồ Đăng Quyền (trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển vận chuyển hàng hóa theo hướng từ nam ra bắc.

Qua khám phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển hàng hóa gồm: 450 kg bò khô xé sợi (đựng trong 9 bao lác, 50 kg/bao), 135 kg gà khô (đựng trong 3 bao lác, 45 kg/bao) và 4 bao phụ gia thực phẩm Carrageenan (E407) không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra còn có 3 cái điều khiển báo cháy không nhãn hiệu, 38 phụ tùng xe máy hiệu Honda Dream do nước ngoài sản xuất, 8 cái yên xe máy hiệu Honda Dream không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá lô hàng ước tính trên 150 triệu đồng.