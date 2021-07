Thu ngân sách của Quảng Nam tăng mạnh nhờ ô tô và thủy điện

Chiều 6.7, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng năm 2021 là 13.475 tỉ đồng, đạt 69,6% dự toán năm và tăng 61% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 10.420 tỉ đồng, đạt 65% dự toán năm và tăng 65% so với cùng kỳ. UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, thu ngân sách tăng cao chủ yếu do tăng thu ngành ô tô và thủy điện.

Quang cảnh buổi họp báo. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Quảng Nam là một trong 9 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng trên 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước và cao nhất vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng. Điều này cho thấy sự thích nghi, khả năng chống chịu và xu thế phục hồi nền kinh tế trên địa bàn tỉnh trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã có tiến triển.

Đáng chú ý, dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng quy mô nền kinh tế 6 tháng năm 2021 của tình Quảng Nam đạt gần 51.973 tỉ đồng, đứng vị trí thứ 2 sau Đà Nẵng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng ước tính 6 tháng năm 2021, tăng 33,4% so với cùng kỳ; tăng trưởng mạnh ở lĩnh vực công nghiệp (tăng 41,4%) do sản xuất công nghiệp có xu hướng phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp ngành công nghiệp chế, biến chế tạo có dấu hiệu khởi sắc và dần thích nghi với trạng thái “bình thường mới”.

Tuy đạt được nhiều kết quả bước đầu nhưng UBND tỉnh Quảng Nam nhìn nhận, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn như khu vực dịch vụ chưa có dấu hiệu phục hồi, giảm 0,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, ngành lưu trú với trên 90% cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, để xây dựng kế hoạch tổ chức năm Du lịch quốc gia 2022, tình đã cho triển khai hệ thống phần mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch. Đồng thời, tập trung vào thị trường khách du lịch nội địa và khách du lịch đến từ các quốc gia, vùng đã kiểm soát được dịch bệnh đến Quảng Nam, nhằm quảng bá tốt hình ảnh cho du lịch, là điểm đến du lịch “An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn” và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của du khách.