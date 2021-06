Thủ tướng làm việc với Nanogen : Mẫu vắc xin NanoCovax đã được gửi cho WHO kiểm tra

Tại buổi làm việc, Thủ tướng nói, cách nay ít ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho biết tình trạng khan hiếm vắc xin có thể kéo dài đến tháng 9 và Việt Nam đang ở thế bị động. Hiện Việt Nam đang có 3 kế hoạch cho chiến lược vắc xin gồm đẩy nhanh việc mua vắc xin, chuyển giao công nghệ và quan trọng nhất là sản xuất vắc xin trong nước. Sau khi chứng kiến nơi sản xuất, tiến độ và năng lực sản xuất tại nhà máy của Công ty Nanogen, Thủ tướng nhấn mạnh cần có kế hoạch, lộ trình làm việc với WHO để có thể đáp ứng nhu cầu vắc xin, có được vắc xin với tinh thần nhanh nhất, thần tốc nhất có thể.

Thông tin đến Thủ tướng, đại diện Công ty Nanogen, ông Hồ Nhân - Tổng giám đốc cho biết, hiện công ty có 4 nhà máy sản xuất vắc xin và với năng lực hiện tại, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu vắc xin phòng Covid-19 trong nước. Trong 10 ngày tới, đơn vị sẽ hoàn thành tiêm 13.000 người tình nguyện. Trong tháng 7 sẽ chuyển sang giai đoạn 3 với 1 triệu người tại cả hai miền Nam và Bắc. Đặc biệt, mẫu vắc xin Nano Covax của Nanogen cũng đã được gửi cho WHO kiểm tra. Ngoài ra có vài chục nước, trong đó có cả Ấn Độ, đã ký biên bản ghi nhớ đề nghị Nanogen hợp tác phân phối vắc xin sau khi hoàn tất thử nghiệm. Đại diện Nanogen khẳng định, tiêu chuẩn khi sản xuất vắc xin của công ty là phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Không chỉ an toàn mà phải đảm bảo tính sinh miễn dịch và có hiệu lực bảo vệ thực sự.