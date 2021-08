Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Tân cảng Sài Gòn

Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch và duy trì sản xuất thông suốt của Tổng công ty. Theo đó, đơn vị đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch, đồng thời tổ chức thực hiện các kịch bản theo từng phương án sản xuất, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ trong sản xuất; duy trì hội họp, làm việc online , trực tuyến với đối tác, khách hàng. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống được duy trì thông suốt...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến kiểm tra khu cách ly tập trung tại cơ sở trường Mầm non Sơn Ca, nơi được TP.Thủ Đức bố trí cho người lao động của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn làm điểm cách ly. Sau khi nghe lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn báo cáo công tác phòng, chống dịch và hoạt động sản xuất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Tân cảng Sài Gòn tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch đồng thời bảo đảm các hoạt động sản xuất được thông suốt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Tân cảng Sài Gòn tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và duy trì sản xuất thông suốt ẢNH: CÔNG HOAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với 3 chức năng của Quân đội là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác (công tác phục vụ nhân dân) và đội quân sản xuất”, Tân cảng Sài Gòn duy trì sản xuất nhưng phải bảo đảm an toàn; phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tiếp tục hỗ trợ cho địa phương bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho người dân đồng thời vận động, kêu gọi, hướng dẫn cho người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cam kết sẽ tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, trách nhiệm, phát huy truyền thống, nỗ lực hết mình để phòng, chống dịch và bảo đảm hoạt động khai thác cảng thông suốt trong toàn bộ hệ thống.