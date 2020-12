Thực phẩm hết hạn, nữ trang dỏm nhan nhản thị trường

“Nhẫn 3 chỉ vàng mạ vàng khắc 9999 siêu đẹp” giá 10.000 đồng, bộ vòng ximen “ vàng non ” giá 450.000 đồng, bộ dây chuyền “vàng non” giá 499.000 đồng... được rao nhan nhản trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo cũng như trang thương mại điện tử. Kèm theo lời hoa mỹ về sản phẩm, các quảng cáo còn cho rằng có thể bán được ở các tiệm vàng. Thực chất những sản phẩm này hoàn toàn không có hàm lượng vàng nhưng do màu vàng nên được phủ lên các từ như xi vàng, “vàng non”. Do đó chỉ một thời gian ngắn sử dụng, sản phẩm bị hư hỏng.