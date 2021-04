Tỉ USD mở đường tới cảng

Hiện nay, thời gian quay vòng xe tải là 2 chuyến/ngày và xe container là 1,5 chuyến/ngày, nhưng do hạ tầng khu vực cảng biển của TP.HCM chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chưa có làn đường chuyên dụng, vận tốc khai thác thấp và do tình trạng kẹt xe trên các tuyến đường xung quanh cảng nên con số quay vòng khá thấp so với chi phí đầu tư xe tải và xe container của doanh nghiệp. Trong khi đó, toàn bộ hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cảng này đều được vận chuyển bằng đường bộ (chiếm khoảng 88%), trung bình có khoảng 19.000 - 20.000 ô tô ra vào khu cảng Cát Lái thông qua các tuyến đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống. Đặc biệt, có một số ngày lên đến 26.000 lượt xe ra vào, dẫn đến tình trạng thường xuyên ùn tắc giao thông.