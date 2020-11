Tìm giải pháp cho đầu ra nông sản ĐBSCL

Th.S Đinh Hữu Hoàng, Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NN-PTNT) đã chỉ ra cơ hội và thách thức của nông sản VN trước thềm Hiệp định thương mại tự do VN - Liên minh Châu Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 1.8.2020. Trong năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa VN và EU đạt 56,4 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 41,5 tỉ USD. Đối với các mặt hàng nông lâm thủy sản, EU là thị trường lớn thứ 2 về xuất khẩu của VN (chiếm 15%), Trung Quốc (21%). EU cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu về rau quả và một số sản phẩm nông, thủy sản chế biến khác của VN xuống 0%.

Tuy nhiên, rào cản vẫn là vệ sinh an toàn thực phẩm . Bên cạnh đó, mức thuế nhập khẩu từ 0 - 5% cho các nguyên liệu đầu vào như thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu, máy nông nghiệp dành cho sản xuất nông nghiệp cũng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành nông nghiệp nước ta. Cắt giảm thuế cũng làm gia tăng sức ép đối với nhà sản xuất trong nước về cam kết an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật (SPS), hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT) và vệ sinh an toàn thực phẩm…