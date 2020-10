Kinh tế tháng 9 'rất nhiều điểm sáng'

Chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Đức Chung Trả lời báo chí tại buổi họp báo, liên quan thông tin gia đình và luật sư của ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, có đơn đề nghị bảo lãnh, thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông để chữa bệnh, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho hay cơ quan an ninh điều tra đã nhận được đơn và đã xem xét, trao đổi với Viện KSND tối cao. Tuy nhiên, xét thấy tính chất của tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước là nghiêm trọng, nên do yêu cầu điều tra, cơ quan an ninh chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn. Ngoài ra, cơ quan điều tra luôn phối hợp với cơ quan y tế trong vấn đề khám sức khỏe cho ông Chung, và “hiện sức khỏe của ông Chung bình thường trong điều kiện mới”.