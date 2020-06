Tín dụng bất động sản tăng chậm

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết tính đến cuối tháng 5, tín dụng cho vay bất động sản trên địa bàn chỉ tăng 0,8% so với đầu năm. Mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước do bị ảnh hưởng từ Covid-19 . Dư nợ tín dụng của các NH khoảng 250.000 tỉ đồng, chiếm 12,2% tổng dư nợ tín dụng.