Sẽ cấp phép cho vay qua app

Cả ban giám đốc sở bị nhắn tin “khủng bố” vì nhân viên nợ tiền Ngày 10.6, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn tiếp tục điều tra, đồng thời có văn bản đề nghị Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng làm việc với nhà mạng để “khóa” 8 số điện thoại liên tục nhắn tin “khủng bố” Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng. Theo cơ quan công an, suốt cả tuần đầu tháng 6.2020, giám đốc và các phó giám đốc của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng liên tục bị 8 số điện thoại có đầu số 09327... nhắn tin “khủng bố” và gọi điện quấy phá gây áp lực, tác động buộc bà Đ.T.T.T, nhân viên sở này phải trả nợ và lãi vay của một công ty tài chính. Trước đó, đầu năm 2020, do khó khăn, bà T. làm thủ tục vay 50 triệu đồng. Bà T. và đại diện công ty cho vay có đến một văn phòng công chứng trên đường Hai Bà Trưng, P.6 (TP.Đà Lạt) ký hợp đồng. Sau khi trả được 34 triệu đồng, bà T. thấy lãi suất cao bất hợp lý, nên đề nghị thỏa thuận điều chỉnh lại nhưng không được đại diện phía công ty cho vay đồng ý. Sau đó, có số điện thoại 09327… gọi đến Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng “nhờ” tác động để bà T. trả nợ. Giám đốc sở này trả lời việc vay tiền là chuyện cá nhân bà T., sở cũng không bảo lãnh để bà T. vay tiền... Tiếp đó, có 8 số điện thoại liên tục nhắn tin vào điện thoại của cả ban giám đốc sở, đồng thời gọi vào điện thoại bàn và điện thoại di động của lãnh đạo sở suốt ngày đêm để gây rối, quấy phá. Những số điện thoại này cũng nhắn tin “khủng bố” mẹ bà T. Sau khi tiếp nhận từ lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng 8 số điện thoại “khủng bố”, Công an TP.Đà Lạt xác minh tất cả đều là sim rác, do đó đến nay vẫn chưa xác định được người sử dụng sim rác có phải là nhân viên của phía công ty cho bà T. vay tiền hay không… Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Đà Lạt cho biết các số điện thoại này cũng được sử dụng để nhắn tin, gọi điện đòi nợ, “khủng bố” nhiều người thân của những con nợ khác chậm trả lãi hoặc tiền vay. Lâm Viên