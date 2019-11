Tin nhắn qua app 'truy đuổi'

Đặc biệt, nguy cơ mất tiền là không nhỏ...

Một lần tải khổ dài dài?

Tất cả những thông tin trên điện thoại di động đều mang tính cá nhân nhưng có nhiều app đặt quyền can thiệp sâu. Đặc biệt với các app khi có cài đặt số thẻ tín dụng để thanh toán thì rủi ro bị lộ thông tin thẻ, mất tiền càng cao Ông Ngô Trần Vũ - Giám đốc điều hành Công ty bảo mật Nam Trường Sơn Chị Hà Nguyên (Q.4, TP.HCM) phản ánh, cách đây hơn 2 tháng, chị tải ứng dụng (app) Busuu để học ngoại ngữ nhưng thanh toán bằng thẻ Visa không thành công. Thế nhưng từ đó đến nay, hầu như ngày nào chị cũng nhận được tin báo vào app của Ngân hàng Vietcombank mà chị sử dụng để thanh toán tin nhắn với nội dung “Thẻ VCB Visa 41297... sử dụng không thành công tại iTunes.com IE với lỗi TXN NOT PERMITTED TO ACQ/TERMINAL lúc...”.

Có ngày, chị nhận vài tin nhắn tương tự. Thấy phiền, chị xóa app khỏi điện thoại thế nhưng đều đặn mỗi ngày sau đó chị vẫn nhận được tin nhắn gửi về với nội dung như trên vào đủ mọi khung giờ trong ngày. Trong bối cảnh nhiều người mất thông tin, tiền trong tài khoản bỗng dưng bốc hơi quá... khiến mỗi lần app VCB sáng đèn (tín hiệu có tin nhắn) là chị Hà Nguyên lại “giật mình” xem tài khoản có vấn đề gì không.

Một “khổ chủ” khác cũng gặp tình cảnh tương tự nhưng bị bám đuổi đã nửa năm nay. Đó là chị Ngọc An (Q.3) bị nhắn tin dội bom “Thẻ VCB Visa 412975... sử dụng không thành công tại Apple.com/Bill iTunes.com IE với lỗi TXN NOT PERMITTED TO ACQ/TERMINAL” sau một lần mua nhạc chuông trên iTunes nhưng không thành công. Thời gian báo thanh toán không thành công của chị Ngọc An cũng diễn ra theo nhiều giờ giấc khác nhau trong ngày.

Khách hàng khốn khổ với những tin nhắn từ ngân hàng về giao dịch không thành công Ảnh: Ngọc Dương

Các app cũng là cơ hội cho các đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo chương trình khuyến mãi . Điện thoại của chị Thanh (Q.3) chỉ tải đúng 2 app của một ngân hàng và đơn vị gọi xe công nghệ, thế nhưng ngày nào cũng nhận được tin nhắn của 2 đơn vị này.

Rủi ro mất tiền

Giải thích về việc này, đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) cho biết đơn vị cung cấp dịch vụ gửi yêu cầu thanh toán về phía ngân hàng nên mới phát sinh tin nhắn như trên. Khi sử dụng thẻ tín dụng quốc tế thanh toán mua hàng trên mạng, chẳng hạn trường hợp mua gói học ngoại ngữ, khách hàng phải mở chức năng thanh toán trực tuyến nếu không giao dịch sẽ không thành công. Khi khách tải app về máy và thực hiện thanh toán mà thẻ chưa mở chức năng này, giao dịch sẽ không thành công. Thế nhưng có khả năng phía cung cấp dịch vụ đã báo khách tải thành công nên vẫn gửi những yêu cầu đề nghị thanh toán về ngân hàng. Do đó, khách hàng nên làm việc với đơn vị cung cấp về việc đã không sử dụng dịch vụ và yêu cầu họ ngưng đề nghị thanh toán.

Nhận định về trường hợp thanh toán không thành công nhưng bị dội bom tin nhắn, ông Bùi Trung Tín, nhân viên chuyên phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động tại TP.HCM, cho rằng đây là lỗi của đơn vị phát triển app. Họ cài đặt cơ chế quét thanh toán tự động hằng ngày đối với khách hàng đăng ký sử dụng. Vì vậy phát sinh ra tin nhắn báo mỗi ngày về điện thoại của khách hàng. Điều này cho thấy “lòng tham” của đơn vị cung cấp ứng dụng khi cố thanh toán để có thêm khách hàng mới. Vì thông thường chỉ sau 2 - 3 lần thử quét lại mà không thành thì phải lọc bỏ danh sách khách hàng này ra khỏi hệ thống.

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena, phân tích thêm, điều này tiềm ẩn rủi ro cho thẻ tín dụng của người dùng. Bởi có thể tự dưng một ngày nào đó việc thanh toán lại diễn ra được mà khách hàng không hề hay biết. Vậy là mất tiền oan

Bị rút tiền bí mật

Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp bị trừ tiền oan khi sử dụng các app trên điện thoại. Anh Huy (Bình Dương) kể cách đây không lâu khi mới đổi sang điện thoại thông minh và muốn cài ứng dụng chat Zalo, khi tìm kiếm trên Google và truy cập vào website: http://zalo.biz/download, anh Huy đọc kỹ trên website thông báo rõ ràng là “Tải Zalo, Download Zalo miễn phí”. Tuy nhiên, sau khi cài đặt xong và bắt đầu truy cập vào thiết bị anh Huy thấy trong tài khoản đã bị trừ 85.000 đồng. Sau khi kiểm tra kỹ thì phát hiện đây là website giả mạo. Đặc biệt với nhiều người, sau khi liên kết thẻ tín dụng với tài khoản Apple ID khi sử dụng điện thoại iPhone và không kiểm soát chặt chẽ các hóa đơn thanh toán sẽ dễ dẫn đến việc tài khoản ngân hàng bị trừ liên tục. Bởi có rất nhiều ứng dụng sẽ tự động gia hạn và đều đặn hằng tháng người dùng sẽ phải trả phí, cho dù đôi khi chỉ sử dụng một lần...

Minh Thiên (Q.Tân Phú, TP.HCM) kể: Cách nay gần 3 tháng em bị iTunes báo về trừ trong tài khoản của em 1.139.000 đồng (gần 50 USD) mà không hề mua gì. Đây không phải lần đầu em bị trừ vô lý vậy. Trước đó, em nhận tin nhắn trừ tiền ngay mùng 1 tết mà không biết làm sao rồi cũng quên bẵng mất. Sau khi lên mạng than phiền, Minh Thiên được nhiều bạn vô chỉ cách gửi khiếu nại với Apple và sau đó Minh Thiên đã được hoàn lại tiền.

Có thể thấy, không chỉ rút ruột người dùng một cách bí mật, những ứng dụng không rõ nguồn gốc còn tiềm tàng nhiều biến chứng khó lường, ảnh hưởng đến thông tin và thiết bị.

Theo ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc điều hành Công ty bảo mật Nam Trường Sơn, có rất nhiều nguy cơ ẩn chứa đằng sau những ứng dụng trên di động . Có những app yêu cầu người dùng phải cho phép truy cập vào danh bạ di động, kết nối bằng hình ảnh, định vị người dùng hoặc liên kết với Facebook cá nhân.

Thậm chí một số app còn đọc được những giao dịch trên điện thoại của người dùng... “Tất cả những thông tin trên điện thoại di động đều mang tính cá nhân nhưng có nhiều app đặt quyền can thiệp sâu. Đặc biệt với các app khi có cài đặt số thẻ tín dụng để thanh toán thì rủi ro bị lộ thông tin thẻ, mất tiền càng cao. Bởi ngày nay, những kẻ tấn công mạng có thể tấn công vào các ứng dụng có nhiều người sử dụng hoặc liên quan đến ứng dụng thanh toán để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng. Do vậy người dùng phải cẩn thận trước khi cài đặt một ứng dụng nào đó. Những ứng dụng không cần thiết sau khi sử dụng có thể xóa hẳn để làm nhẹ máy và tránh các nguy cơ tiềm ẩn”, ông Ngô Trần Vũ nhấn mạnh.