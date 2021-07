Tối 12.7: TP.HCM đã đóng cửa 169 chợ truyền thống

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho hay, số chợ truyền thống tiếp tục bị tạm ngưng hoạt động tiếp tục gia tăng trong bối cảnh toàn thành phố đã thực hiện lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Hiện đã có 169 chợ (bao gồm 3 chợ đầu mối) và 4 siêu thị lớp phải tạm dừng hoạt động.

Theo Sở Công thương, các chợ truyền thống buộc tạm ngưng hoạt động chủ yếu do có ca nhiễm Covid-19 liên quan. Trong nỗ lực của các địa phương để mở chợ hoạt động trở lại thì bị vướng đa số chợ truyền thống chưa đảm bảo đúng việc phòng chống dịch Covid-19 an toàn theo bộ tiêu chí an toàn mà thành phố đã ban hành.