Tội phạm chiếm đoạt 3,25 tỉ USD qua tấn công mạng xã hội

Theo thống kê của Bromium & McGuire - công ty chuyên nghiên cứu và đưa ra các giải pháp về an ninh mạng của Mỹ, 3,25 tỉ USD là số tiền tội phạm chiếm đoạt được thông qua mạng xã hội trên phạm vi toàn cầu mỗi năm.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, đã có 4,1 tỉ hồ sơ cá nhân, trong đó 40 - 50% giao dịch bất hợp pháp liên quan đến rò rỉ thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp . Nghiêm trọng hơn, có 84% các trường hợp gian lận ID (tên đăng nhập) thông qua các kênh đăng ký trực tuyến, theo thông tin từ The Fraudscape ghi nhận.

Những vấn đề an ninh mạng nổi bật trong tình hình đại dịch Covid-19 là sự xuất hiện của những website chứa mã độc, tin tức giả, lừa đảo qua email hay ăn cắp thông tin qua những ứng dụng trá hình trên điện thoại…

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Thông tin - Truyền thông, hiện có hơn 68 triệu người sử dụng internet. Số lượng người sử dụng các dịch vụ ngân hàng và mua sắm trực tuyến cũng đang tăng lên mỗi ngày, với khoảng hàng chục triệu người dân sở hữu tài khoản ngân hàng tính đến cuối năm 2020.

Đứng trước những rủi ro khó lường này, việc đẩy mạnh đầu tư vào các phương pháp bảo toàn dữ liệu cũng như đảm bảo an ninh mạng đang trở thành xu hướng công nghệ số hiện nay của hầu hết các doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất kinh tế, tài sản số. Mới đây, Bảo hiểm Bảo Việt giới thiệu và cung cấp "Bảo hiểm Dữ liệu và An ninh mạng", là giải pháp giúp doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường công nghệ số.

BSH cũng là đơn vị đầu tiên trên thị trường phối hợp với đối tác hàng đầu tại Mỹ về an ninh mạng (Cyberscout), để cung cấp tới khách hàng một sản phẩm nhiều ưu điểm và quy trình dịch vụ khác biệt so với các loại hình bảo hiểm sẵn có. Trên môi trường mạng, sức lan tỏa phát tán thông tin nằm gọn trong một cú nhấp chuột, các thủ thuật của các hacker rất tinh vi , và khó lường. BSH cam kết xác nhận bồi thường trong vòng 36 giờ, kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan. Ngoài ra, các chuyên gia về an ninh mạng luôn sẵn sàng cùng khách hàng BSH trong quá trình điều tra và xử lý sự cố.