TP.HCM cấp tốc triển khai 'luồng xanh đường thủy' để vận chuyển thực phẩm, hàng hóa

Theo đó, từ ngày 19.7, Sở GTVT TP.HCM sẽ sử dụng tàu cao tốc di chuyển bằng đường thủy vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đến địa bàn TP.HCM và ngược lại. Hàng hóa thiết yếu được vận chuyển bao gồm lương thực, thực phẩm như: gạo, mì gói, bún khô; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng gia cầm; rau củ quả; thủy hải sản... và trang thiết bị y tế, nguyên vật liệu phục vụ phòng chống dịch.

Các tàu cao tốc này sẽ đi từ các cảng, bến thủy nội địa tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long đến bến Bạch Đằng - TP.HCM và ngược lại.

Lộ trình di chuyển: Đi từ cảng, bến thủy nội địa thuộc các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long theo sông Tiền - kênh Chợ Gạo - sông Vàm Cỏ (hoặc theo hướng kênh Nước Mặn sông Cần Giuộc) → sông Soài Rạp - sông Nhà Bè - sông Sài Gòn - bến Bạch Đằng và ngược lại.

tàu cao tốc được huy động (SG-7990, SG-8063, SG-8231, SG-8278, SG-8373) có sức chở trung bình khoảng 20 tấn hàng hóa/mỗi chuyến tàu. Chi phí vận chuyển do công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP (chủ tàu) thỏa thuận với tổ chức, cá nhân cần vận chuyển hàng hóa, với chi phí phù hợp (đảm bảo bình ổn giá).

Tàu được phép lưu thông trong thời gian từ 6 - 19 giờ hằng ngày. Sau thời gian hoạt động ổn định, Sở GTVT TP sẽ xem xét điều chỉnh thời gian hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế, đảm bảo an toàn giao thông và hiệu quả khai thác.

Phương tiện vận chuyển được yêu cầu phải đảm bảo công dụng chở hàng hóa và không chở quá khả năng khai thác theo quy định của cơ quan đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Thuyền trưởng, thuyền viên phải đảm bảo số lượng theo đúng định biên an toàn tối thiểu; đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (ít nhất 1 mũi) và có xét nghiệm SARS-CoV2 theo quy định của Bộ Y tế . Các phương tiện thủy nội địa khi vào, rời cảng, bến thủy nội địa, chỉ cử 1 thuyền viên lên bờ làm thủ tục.

Để triển khai thành công "luồng xanh đường thủy", Sở GTVT TP.HCM yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ hướng dẫn đảm bảo thủ tục, an toàn hoạt động đường thủy. Sở GTVT TP.HCM, các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long là đầu mối hỗ trợ hoạt động của các phương tiện trên các tuyến đường thủy và tại các cảng, bến thủy nội địa địa phương. Các đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông và các quy định của địa phương.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị Sở Công thương các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long phối hợp với Sở Công thương TP.HCM, là đầu mối hướng dẫn các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa tham gia phương án vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh về TP.HCM và ngược lại. Đồng thời, thông tin cho các doanh nghiệp biết về vị trí cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tinh để tập kết hàng hóa và đơn vị vận chuyển hàng hóa (Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP), hỗ chức việc xếp dỡ hàng hóa.

Các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa liên hệ với Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP trong việc kết nối việc vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh về TP.HCM và ngược lại theo "luồng xanh đường thủy" nêu trên.