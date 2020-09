TP.HCM chạy nước rút 3 tháng cuối năm

Theo thống kê của Cục Thuế TP.HCM, lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, TP.HCM có đến 23.889 doanh nghiệp (DN) giải thể, ngừng kinh doanh khiến doanh thu giảm hơn 15.000 tỉ đồng. Về số lượng lao động mất việc, BHXH TP.HCM cho biết 9 tháng đầu năm có 199.000 người lao động (NLĐ) nghỉ việc không hưởng lương do tạm hoãn hợp đồng lao động, đơn vị này đã xác nhận cho 54.000 NLĐ làm việc ở 2.447 đơn vị hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Cục Thống kê TP.HCM cho biết mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm chỉ đạt 0,77% so với cùng kỳ năm 2019, là mức tăng khá thấp so với kỳ vọng và thấp hơn nhiều so với giai đoạn suy thoái kinh tế thế giới năm 2008 - 2009