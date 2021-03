TP.HCM giữ hay không giữ đất nông nghiệp?

Ông Dư Huy Quang, Trưởng phòng Quản lý đất (Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM), cho biết đến năm 2020, TP còn 88.000 ha đất nông nghiệp , tập trung tại các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè và Q.9. Mặc dù vậy, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, đất nông nghiệp bị chia cắt, manh mún đã là trở ngại lớn cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao và gây tâm lý ngại đầu tư cho sản xuất nông nghiệp do đất đai không ổn định vì nằm trong quy hoạch hoặc do bổ sung quy hoạch để thực hiện các dự án. Trong khi đó, việc xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp đô thị công nghệ cao (nhà lưới, nhà màng, nhà kho, chuồng trại...) trên đất sản xuất nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do vướng các quy định.