TP.HCM sắp thí điểm xe du lịch 2 tầng thoáng nóc

Ngày 22.5, đại diện Sở GTVT xác nhận đơn vị này vừa có ý kiến về phương án tổ chức thí điểm vận chuyển hành khách du lịch bằng ô tô chuyên dụng 2 tầng không có nóc trên địa bàn TP do Công ty CP du lịch Việt Nam - Hà Nội đề xuất.

Cụ thể, Sở GTVT ủng hộ chủ trương thí điểm loại hình phương tiện trên, thống nhất với đơn vị đề xuất về phương án bố trí các điểm dừng, trả, đón khách tại các điểm: trước cổng bến Nhà Rồng, trên đường Tôn Đức Thắng , trước cổng Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh trên đường Lê Duẩn, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đường Võ Văn Tần, trên đường Phạm Ngũ Lão, Trương Định, Công Xã Paris.

Tuy nhiên, Sở đề nghị Công ty CP du lịch Việt Nam - Hà Nội điều chỉnh việc bố trí điểm đầu và cuối tuyến tại đường Nguyễn Huệ (phố đi bộ) về vị trí Nhà hát TP (vị trí này hiện tại đang bố trí dừng đậu cho các phương tiện liên hệ làm việc với UBND TP). Nguyên nhân do đường Nguyễn Huệ có mật độ phương tiện đông, lại là phố đi bộ nên không thuận tiện bố trí dừng, đỗ xe. Ngoài ra, việc đặt ki-ốt bán vé, phân phát bản đồ, sách hướng dẫn du lịch theo đề xuất của công ty sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông của tuyến phố đi bộ.

Về thời gian hoạt động trong ngày, Sở GTVT đề nghị điều chỉnh theo khung thời gian từ 9 - 16 giờ 30 thay vì phương án từ 9 - 18 giờ 30 để tránh ảnh hưởng việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, do một số tuyến đường có hệ thống mạng lưới điện , cáp viễn thông chưa được ngầm hóa như đường Nguyễn Đình Chiểu, Trần Cao Vân, Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quan, Nam Kỳ Khởi Nghĩa…, Công ty CP du lịch Việt Nam - Hà Nội cần bổ sung phương án, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách ngồi trên tầng thoáng nóc.