TP.HCM 'sốt ruột' khép kín đường vành đai 2

Trao đổi với Thanh Niên trong buổi Họp mặt báo chí định kỳ của Sở GTVT TP.HCM hôm nay (22.1), ông Vũ Xuân Nguyên, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở GTVT TP cho biết UBND TP đang tích cực đẩy nhanh việc khép kín đường vành đai 2. Đây là một trong các dự án trọng điểm nằm trong nhiệm vụ chính của Sở GTVT năm 2019.

Hiện đường vành đai 2 vẫn còn 14 km chưa được khép kín, được chia thành 3 đoạn tương ứng với 3 dự án, gồm: đoạn từ ngã ba An Lạc (Q.Bình Tân) đến đường Nguyễn Văn Linh (H.Nhà Bè) dài khoảng 5,3 km, đoạn từ cầu Phú Hữu (Q.9) đến xa lộ Hà Nội và từ xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức). Trong đó, đoạn từ ngã ba An Lạc đến đường Nguyễn Văn Linh mới đang ở bước trình xem xét chủ trương đầu tư. Hai đoạn còn lại đã được UBND TP phê duyệt đề xuất dự án từ tháng 12.2016 nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt báo cáo nghiên cứu dự án khả thi do chưa xác lập được phương án tài chính khả thi.