TP.HCM tung 280.000 vé du lịch giảm giá đến 70%

Chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020 của TP.HCM chính thức bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài đến cuối năm 2020 với gần 260 chương trình tour và 280.000 vé ưu đãi giảm từ 10 đến 70%. Điểm nhấn của chương trình là nhóm các sản phẩm làm mới những điểm đến đặc trưng của TP.HCM với giá ưu đãi và nhiều dịch vụ hấp dẫn như: chương trình trải nghiệm khu nông nghiệp công nghệ cao, chương trình cooking-class cho du khách, trải nghiệm đảo Thạnh An - Cần Giờ, tham quan Củ Chi – Bến Dược 99.000 đồng/vé, chương trình Củ Chi – Khu sinh thái Giáo dục Về Quê 119.000 đồng/vé, chương trình city tour Bảo tàng lịch sử - Chùa Vĩnh Nghiêm – Trung tâm Thương mại Gigamal 135.000 đồng/vé, tour trải nghiệm tuyến buýt đường sông tham quan Bảo tàng Áo dài và Khu du lịch The BCR giảm giá 34%, tham quan thành phố bằng xe 2 tầng Hop on Hop off giảm 50% giá vé...