Trung bình mỗi cá nhân tạo 17 tài khoản trực tuyến mua hàng mùa dịch

Ngày 17.6, nhóm bảo mật Tập đoàn IBM công bố kết quả mới nhất từ khảo sát hành vi người tiêu dùng trong suốt thời gian đại dịch Covid-19 cũng như sự thay đổi hành vi tiêu dùng về lâu dài để đánh giá sự ảnh hưởng lên an toàn an ninh mạng. Báo cáo được thực hiện vào tháng 3.2021 với sự tham gia của 22.000 người tại 22 thị trường khác nhau trên thế giới

Riêng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, những người tham gia khảo sát cho biết đã tạo trung bình 17 tài khoản trực tuyến mới trong thời gian đại dịch. Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng các tài khoản kỹ thuật số dẫn đến hành vi sử dụng mật khẩu lỏng lẻo với 86% người tiêu dùng thừa nhận sử dụng lại thông tin đăng nhập trực tuyến của họ trên các tài khoản đã sử dụng trước đây. Điều này có nghĩa là nhiều tài khoản mới được tạo trong đại dịch có thể dựa vào các kết hợp email và mật khẩu được sử dụng lại, những tài khoản này có thể đã bị lộ do vi phạm dữ liệu trong thập kỷ qua.

Do vậy doanh nghiệp cần sớm thích nghi và đặt quyền lợi bảo mật người sử dụng lên hàng đầu. Bộ phận bảo mật của IBM đưa ra các gợi ý cho doanh nghiệp và tổ chức nhằm cân nhắc và giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực và lâu dài liên quan tới an toàn an ninh mạng cho người sử dụng như áp dụng phương pháp tiếp cận Zero Trust, liên tục xác nhận các điều kiện kết nối giữa người dùng, dữ liệu và các nguồn lực để xác định ủy quyền và nhu cầu sử dụng dữ liệu cá nhân. Đồng thời hiện đại hóa công tác quản lý quyền truy cập và đặt yêu cầu kiểm soát bảo mật dữ liệu lên hàng đầu, từ các tác vụ đơn giản như theo dõi đường đi của dữ liệu, cho tới nghi vấn các tác vụ bất thường, mã hóa dữ liệu nhạy cảm…