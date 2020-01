Tự tin với nông nghiệp thời @

Từ xa, Tiền chỉ cần lướt tay chiếc smartphone đã điều chỉnh được nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng và kích hoạt hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bón phân cho dưa lưới tại nông trại mà không cần có mặt ở khu sản xuất. Mỗi trái dưa tại nông trại của Tiền đều dán mã quét QR để người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc. Nhờ sản phẩm đảm bảo chất lượng nên dưa sản xuất ra đều được các siêu thị lớn ký hợp đồng tiêu thụ.

Năm 2007, do mê làm nông nghiệp nên anh Thành lập trang trại diện tích 1,3 ha để trồng rau, nuôi cá khép kín theo công nghệ Aquaponics thân thiện với môi trường. Ở nông trại anh Thành, nước thải từ nuôi cá bằng thức ăn tự nhiên sẽ chảy tuần hoàn qua một hệ thống xử lý và được dùng lại để trồng rau mà không cần sử dụng phân, thuốc. Hiện nông trại đang thả nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như: cá trình, cá trạch lấu, lươn. Bao phủ bên các bể nước mát rượi là cải xanh, xà lách, rau muống... Theo anh Thành, so với canh tác truyền thống, sản lượng rau sản xuất theo công nghệ Aquaponics cao gần gấp đôi vì rút ngắn được thời gian gần 1 tuần; còn các loài cá nuôi bằng nguồn nước sạch được lọc tự nhiên từ các loại rau trồng đạt sản lượng tốt hơn so với nuôi bằng ao hầm bên ngoài. Ngoài ra, nước nuôi cá cũng không thải ra môi trường gây ô nhiễm. Rau và cá do anh Thành sản xuất ra không kịp bán.