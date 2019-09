Vàng giảm giá ngày thứ 4 liên tiếp

Sáng 11.9, vàng thế giới giảm 5 USD/ounce so với chiều 10.9, về mức 1.487 USD/ounce. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, vàng giảm giá và xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tuần qua. Kim loại quý đã cố gắng tăng lại qua mức 1.500 USD/ounce trong đêm 10.9 nhưng sau đó giảm trở lại, mức thấp nhất trong đêm 10.9 của giá vàng thế giới là 1.484 USD/ounce.

Một thông tin đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tháng 8 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng với mức tăng của tháng 7 và cao hơn mức tăng 2,6% theo dự báo. Nguyên nhân chính dẫn đến mức CPI của Trung Quốc cao là do giá thịt lợn đã tăng 46,7% do dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát khiến nguồn cung tại Trung Quốc giảm mạnh.