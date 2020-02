Vàng mất đà tăng, nhiều người vội vàng cắt lỗ

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng thêm 500.000 đồng/lượng so với sáng 25.2, mua vào còn 46,5 triệu đồng/lượng, bán ra 47,5 triệu đồng/lượng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ tăng giá mua vàng miếng SJC 200.000 đồng/lượng, lên 46,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán lại giảm 200.000 đồng/lượng, còn 47,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji giảm 300.000 - 600.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào còn 46,3 triệu đồng/lượng, bán ra 47 - 47,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng ngày 25.2 đã bớt “nóng” khi giá lao nhanh, giảm tổng cộng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với giá chiều 24.2. Diễn biến giá vàng trong nước sáng 25.2 ngược chiều so với giá thế giới. Kim loại quý trên thị trường quốc tế đã tăng 7 USD/ounce so với giá sáng cùng ngày, lên 1.657 USD/ounce. Tuy nhiên giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, tăng 85 USD/ounce, tương đương 5,4% trong 30 ngày qua. Dịch bệnh Covid-19 lây lan sang nhiều nước vẫn đang hỗ trợ vàng tăng giá.

Lý giải giá trong nước đảo chiều giảm, ngược chiều so với giá thế giới, đại diện Công ty SJC cho hay lực bán vàng trên thị trường tăng trong sáng 25.2, trong khi mua vào giảm so với ngày trước đó khiến giá giảm. Những người mua vàng ngày 24.2 không thấy bán ra, họ kỳ vọng giá lên, còn người bán vàng sợ giá còn giảm nữa nên bán chốt lời.

Thực tế, rất nhiều người cắt lỗ khi thấy khoảng cách giá mua vào- bán ra quá cao, rủi ro quá lớn nếu tiếp tục ôm.

Rủi ro cho người mua vàng hiện vẫn còn khá cao khi giá trong nước cao hơn thế giới từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng.