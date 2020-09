Vào EU, gạo Việt bán giá cao nhất trong lịch sử

Theo Bộ Công thương, sau một tháng (1 - 31.8.2020) Hiệp định EVFTA có hiệu lực, các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 7.200 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EUR.1 với kim ngạch 277 triệu USD đi 28 nước EU.

Đây là tín hiệu cho thấy mức độ quan tâm của doanh nghiệp (DN) cũng như tầm quan trọng của thị trường này đối với xuất khẩu Việt Nam.

Các mặt hàng đã được cấp C/O mẫu EUR.1 chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, túi xách, va li, rau quả, sản phẩm mây, tre, đan… Trong đó, số liệu cho thấy, riêng lượng đơn hàng xuất khẩu thủy sản sang EU tháng 8 tăng 10% so với tháng 7 và tập trung phần lớn mặt hàng tôm và mực. Công ty CP thủy sản và thương mại Thuận Phước thông tin, hơn 3.000 tấn tôm và các sản phẩm từ tôm của DN này xuất qua EU với trị giá 31 triệu USD. Theo đại diện công ty, về giá trị và kim ngạch xuất khẩu của DN so cùng kỳ năm ngoái sang EU đều tăng từ 6 - 8%. Các hợp đồng xuất khẩu thủy sản vào EU dự kiến tăng và tăng 20% vào cuối năm nay nhờ vào EVFTA.