Vé máy bay sẽ giảm tới 50% để kích cầu du lịch sau dịch cúm Vũ Hán

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết:" Là trung tâm du lịch lớn của cả nước, TP.HCM đang chịu những tác động thiệt hại khá lớn do dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, khách du lịch đến thành phố bằng đường hàng không trong tháng 2 giảm 28,35% so với tháng trước và giảm 22,72% so với cùng kỳ.