Vé xe khách, máy bay vẫn còn

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TP.HCM, cho biết tính đến ngày 30.1 vẫn còn tổng cộng 627.433 vé xe khách tại 4 bến xe: Miền Đông, Miền Tây, An Sương và Ngã Tư Ga, trong đó Bến xe Miền Đông còn 251.883 vé.

Đối với các tuyến đường có cự ly vận chuyển xa về các tỉnh miền Trung như Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên)... do các đơn vị vận tải đã tổ chức bán vé trước từ rất sớm (giữa tháng 12.2018) nên đến thời điểm hiện tại vé giường nằm gần như đã hết, còn lại hơn 215.500 vé ghế ngồi.

Ông Hải thông tin, không chỉ các hãng xe bổ sung phương tiện, ngành giao thông TP còn dự phòng 2.400 phù hiệu xe chạy tuyến cố định cho các phương tiện tăng cường giải tỏa khách tại các bến xe liên tỉnh, đồng thời điều động xe buýt hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

“Người dân có nhu cầu đi lại nên đến trực tiếp mua vé tại các quầy vé trong bến xe hoặc mua trực tuyến trên trang web chính thức của bến xe. Tuyệt đối không nên nghe lời những thông tin không chính thống mà mua vé tại các tụ điểm xe khách trái phép, vừa phải mua giá cao, vừa chịu cảnh nhồi nhét trên xe. Chưa kể lực lượng thanh tra, công an trong quá trình kiểm tra trên đường, nếu phát hiện xe chở quá tải thì không những nhà xe phải chịu phạt mà chính hành khách cũng buộc phải xuống xe giữa đường”, ông Hải cảnh báo.

Trong khi đó, vé máy bay tết trên thị trường vẫn còn, không xảy ra tình trạng “cháy” vé như những năm trước; nhưng hầu hết các ngày từ nay đến 30 tết chỉ còn vé của Vietnam Airlines và “tân binh” Bamboo Airways. Tham khảo trên trang web của Vietnam Airlines, chặng từ TP.HCM - Hà Nội ngày cao điểm 27 tết (1.2) vẫn còn tới 11 chuyến bay hạng phổ thông rải rác từ 4 giờ 5 - 23 giờ 45. Giá vé kịch trần 3,6 triệu đồng. Hạng thương gia số lượng ghế còn rất nhiều.

Nhằm tăng cường phục vụ hành khách bay nội địa trong dịp cao điểm tết, Vietnam Airlines đã bố trí lại quầy thủ tục tại nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) từ 27.1 (22 tháng chạp) đến 7.2 (mùng 3 tết). Nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất có 10 máy ki ốt check-in, trong đó 6 máy tại vị trí giữa đảo làm thủ tục hàng không B, đảo làm thủ tục hàng không C và 4 máy bên ngoài trước cửa vào nhà ga.

Với khu vực soi chiếu an ninh của sân bay, hành khách có thể thực hiện soi chiếu an ninh tại 3 khu vực tầng 1 (gần đảo làm thủ tục hàng không G, H, C, D), khu vực tầng 2 có 9 cổng soi chiếu. Vietnam Airlines bố trí 1 thiết bị làm thủ tục di động tại khu vực này để hỗ trợ khách làm thủ tục trực tuyến trên website, ứng dụng di động khi cần thiết.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 phương án hạn chế người nhà đưa tiễn hành khách của các chuyến bay quốc tế đi từ ngày 26.1 - 28.2.

Trước đó, từ 15 - 25.1, sân bay Nội Bài đã thử nghiệm phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, hạn chế người vào đưa tiễn tại khu vực làm thủ tục các chuyến bay quốc tế nhằm ứng phó tình trạng quá tải đột biến trong các khung giờ cao điểm hằng ngày.

Theo đánh giá, việc thử nghiệm đang dần tạo thói quen cho hành khách và người nhà đưa tiễn. Dịp cao điểm tết, sản lượng cất hạ cánh cao nhất tại sân bay Nội Bài đạt khoảng 520 lượt chuyến/ngày, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng hành khách cao nhất đạt khoảng 83.000 lượt khách/ngày, tăng 12% so với Tết Nguyên đán 2018.