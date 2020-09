Việt Nam chi 8,8 tỉ USD nhập điện thoại và linh kiện

Tổng cục Thống kê công bố trong 8 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 162,21 tỉ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng điện thoại và linh kiện được nhập khẩu trị giá 8,8 tỉ USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Còn theo báo cáo chi tiết từ Tổng cục Hải quan trong 7 tháng năm 2020, Trung Quốc là đối tác lớn nhất cung cấp nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam, với giá trị nhập khẩu đạt 3,72 tỉ USD, chiếm tỷ trọng 51,99%, giảm 10,79% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu các sản phẩm này từ Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ hai với kim ngạch 2,93 tỉ USD, chiếm tỷ trọng 41,05%, tăng 16,64% so với cùng kỳ.

Kế đến là hai thị trường Nhật Bản và Đài Loan cùng có kim ngạch nhập khẩu trăm triệu USD trong 7 tháng nhưng mức tăng trưởng tại thị trường Đài Loan rất mạnh, gấp gần 60 lần so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ Anh cũng tăng tới 16 lần so với cùng kỳ năm 2019, nhưng giá trị không cao, chỉ chiếm tỷ trọng 0,01% và đạt 532.330 USD.

Ở chiều ngược lại, hoạt động xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong 8 tháng năm 2020 đạt 31,5 tỉ USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng riêng trong tháng 8 vừa qua, xuất khẩu nhóm hàng này tăng hơn 585 triệu USD so với tháng 7 do Công ty Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phiên bản mới Note 20. Điều này cũng góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 8 ước đạt 26,5 tỉ USD, tăng 6,5% so với tháng 7…