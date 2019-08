Việt Nam chi hơn 5,6 tỉ USD nhập khẩu sắt thép

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy 7 tháng đầu năm 2019, cả nước nhập khẩu 8,39 triệu tấn sắt thép với trị giá 5,64 tỉ USD, tăng 42% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do giá sắt thép sụt giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước nên giá nhập khẩu bình quân chỉ còn 672,6 USD/tấn.