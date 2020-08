Viettel, VinaPhone vẫn lãi lớn bất chấp dịch Covid-19

Tập đoàn Viettel báo cáo sau 6 tháng đầu năm 2020 vẫn hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Cụ thể, doanh thu của Tập đoàn Viettel đạt 120.000 tỉ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 19.850 tỉ đồng, đạt 110,2% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm. Trong đó doanh thu từ các dịch vụ mới trên nền tảng số tăng trưởng 57% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tăng trưởng doanh thu từ thị trường nước ngoài đã đóng góp đáng kể vào kết quả sản xuất kinh doanh của Viettel...