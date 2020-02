Vingroup tài trợ 20 tỉ đồng nghiên cứu chống virus Corona chủng mới

Chế tạo thử nghiệm vắc-xin

Trong đó, Vabiotech sẽ nhận tài trợ 8 tỉ đồng cho dự án nghiên cứu “Phát triển vắc-xin chống lại chủng mới của virus Corona ( Covid-19 ) trên giá thể baculovirus ở quy mô phòng thí nghiệm” do Chủ tịch công ty, TS Đỗ Tuấn Đạt, làm chủ nhiệm. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhận tài trợ gần 7,5 tỉ đồng cho đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và virus bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới 2019 (2019-nCoV) tại Việt Nam” do PGS.TS Phan Trọng Lân làm chủ nhiệm; Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương GS.TS Đặng Đức Anh, làm phó chủ nhiệm. Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng nhận tài trợ 4 tỉ đồng với đề tài “Phát triển hệ thống cảnh báo sớm quốc gia về dịch bệnh Covid-19 toàn cầu nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm và xây dựng kế hoạch đáp ứng khẩn cấp” do Viện trưởng - GS.TS Lê Thị Hương làm chủ nhiệm.