Vỡ mộng sàn vàng: Không hợp pháp mà sao cứ đâm đầu vào?

Bạn đọc Vân Hương tỏ ra khá sốc khi biết “có hàng triệu nhà đầu tư tham gia các sàn vàng bất hợp pháp” và đặt câu hỏi “Họ là nhà đầu tư hay là con bạc?”. Theo bạn này, công an nên triệt phá hết những sàn bất hợp pháp này. Nhiều bạn đọc cũng có cùng đề nghị trên. Trong đó, bạn Ðoài cho rằng: Công an nên thường xuyên truy quét những sàn này, để không xảy ra nhiều bi kịch cho những người nhẹ dạ... Bạn Minh Ngọc Lê thì đề nghị các bạn đọc hãy cung cấp địa chỉ những sàn ảo này cho Cơ quan điều tra Bộ Công an gấp...