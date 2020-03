Vốn hóa chứng khoán có thêm 1,7 tỉ USD theo đà tăng của Phố Wall

Sắc xanh bao phủ trên bảng giá điện tử khi nhiều cổ phiếu đều đi lên. Nhóm cổ phiếu blue-chips bật tăng mạnh như GAS, MWG, BVH, BID, PLX, PNJ, VIC, VHM, VRE, VNM... Tuy nhiên, cổ phiếu EIB của Eximbank hay ROS của tỉ phý Trịnh Văn Quyết vẫn cắm đầu đi xuống.

Tâm lý nhiều nhà đầu tư cá nhân trong nước trở nên tích cực hơn một phần nhờ chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch đầu tuần 30.3 trong sắc xanh. Chỉ số Dow Jones tăng vọt 690,70 điểm, tương đương 3,19%, lên 22.327,48 điểm; chỉ số S&P 500 cộng thêm 3,35%, lên 2.626,65 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 3,62%, lên 7.774,15 điểm. Phiên tăng điểm này tiếp tục đưa chỉ số Dow Jones phục hồi 20% từ mức đáy, S&P 500 tăng hơn 17% và Nasdaq Composite cũng phục hồi hơn 13%...

Việc tăng điểm của VN-Index sáng nay đang trái ngược với dự báo của nhiều công ty chứng khoán trước giờ thị trường mở cửa vì đa số cho rằng xu hướng giảm điểm chưa chấm dứt. Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Rồng Việt, kết thúc phiên ngày 30.3, VN-Index vẫn trên vùng đáy gần 652 điểm nên phiên hôm nay đang mang tính chất kiểm tra lại dấu hiệu hỗ trợ. Nếu động lực hỗ trợ vẫn còn duy trì thì VN-Index vẫn còn cơ hội hồi phục kỹ thuật, tuy nhiên mức độ sẽ hạn chế do xu hướng chung vẫn tiêu cực. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng và giữ tỷ trọng dạnh mục ở mức độ an toàn do xu hướng chung vẫn tiêu cực; trong ngắn hạn có thể lướt nhanh tại một số cổ phiếu theo nhịp hồi phục kỹ thuật nhưng cũng tương đối khó và phức tạp.