Xây dựng không phép kế ngay Ban nhân dân nhưng không bị kiểm tra

Báo cáo với Bí thư Thành uỷ TP.HCM ông Nguyễn Thiện Nhân tại buổi khảo sát thực địa về vi phạm xây dựng tại xã Vĩnh Lộc A , huyện Bình Chánh, ông Trần Văn Nam, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM, cho biết dù UBND huyện Bình Chánh ban hành nhiều văn bản để quản lý về trật tự xây dựng nhưng hiệu quả chưa cao. Điều này được minh chứng bằng số tổ chức, cá nhân Đảng bị kỷ luật rất lớn. Đến nay, trên địa bàn huyện còn “tồn” hơn 5.700 công trình vi phạm chưa được xử lý, cộng với số phát sinh mới thì đến nay huyện Bình Chánh còn khoảng 10.000 trường hợp vi phạm.

“Sáng nay khi đi kiểm tra thực tế chúng ta thấy ngay kế bên ban nhân dân ấp 4, đất ở mặt tiền đường với nhiều đoàn thể, hệ thống chính trị nhưng gần như têt liệt vì một khu vực rất lớn xây dựng không phép mà không bị kiểm tra. Thậm chí ngày hôm qua khi chúng tôi cùng với UBND huyện Bình Chánh đi kiểm tra thực tế, có 5 đối tượng chống đối, đe doạ”, ông Nam cho hay.

Một "căn nhà mẫu" trong khu xây dựng không phép mới vừa bị cưỡng chế Ảnh: Đình Sơn

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Chánh, UBND huyện đã tổng hợp và chuyển cơ quan điều tra 36 trường hợp có dấu hiệu phân lô, bán nền trên địa bàn . Trong khi đó, UBND huyện Bình Chánh đã chuyển 1 vụ vi phạm về xây dựng qua công an xử lý đối với 8 đối tượng về tội vi phạm đất đai. Đồng thời cũng đã kỷ luật đối với 14 đảng viên liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện.

Ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh khẳng định dù địa phương đã làm quyết liệt nhưng xây dựng không phép vẫn xảy ra, trong đó, đầu não là các đối tượng đầu nậu. "Vi phạm xây dựng như con bạch tuộc, không chỉ vươn vòi bên trong (gắn với cán bộ) mà còn ra bên ngoài (là cò đất, nhà thầu, người có đất). Hiện đã xử lý được một vài xúc tu của con bạch tuộc này, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn các vòi lớn vẫn nhởn nhơ ngoài kia, chỉ cần chính quyền lơ là là nó tiếp tục vươn vòi"- vị này ví von

Bên trong lớp tôn cũ này là một căn nhà không phép mới được xây dựng xong Ảnh: Đình Sơn

Ông Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết đối với 36 trường hợp đầu nậu đất đai, Công an thành phố đã lập danh sách răn đe, trong đó có 5 đối tượng đã rời khỏi địa phương. Thời gian tơi, Công an TP sẽ tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch xử lý quyết liệt đối với đầu nậu, bảo kê, số cán bộ vi phạm ở địa bàn.