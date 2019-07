Xây dựng trục động lực Long An - Tiền Giang - TP.HCM

Ngày 25.7, tại TP.HCM, Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức hội thảo “TP.HCM - Long An: Kết nối phát triển”, các lãnh đạo tỉnh Long An cho biết hiện Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt đề án trục động lực Long An - Tiền Giang - TP.HCM để vực dậy tiềm năng của tỉnh Long An.

Theo ông Nguyễn Thiềm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch TP.HCM, hiện đã có nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường Long An như: Vingroup, Vạn Thịnh Phát... Để giữ chân các nhà đàu tư ở lại, việc quan trọng số một là gắn kết Long An với TP.HCM, gắn kết với các sân bay, bến cảng quốc tế , với các trung tâm tài chính , ngân hàng, với các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế, văn hóa lớn... Bên cạnh đó, cần bổ sung giao thông kết nối với các đường chính đô thị giữa Long An và các quận huyện giáp ranh với TP.HCM cũng như đẩy mạnh tuyến nội bộ kết nối khu vực. Giải pháp “trọng dân nhập cư” cũng hết sức quan trọng, phải xây dựng trường học, cơ sở phúc lợi thì mới thu hút đủ lao động, chăm lo cho đời sống người dân. Cuối cùng, cần có giải pháp tạo môi trường kinh doanh an toàn, an ninh, minh bạch.

Bà Đặng Thị Thúy Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng Long An, cho biết Long An đang triển khai công trình trọng điểm là trục động lực Long An - Tiền Giang - TP.HCM nhằm kết nối, phát triển Châu Thành, Cần Đước, Cần Giuộc và các huyện khác. Hiện tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng làm quy hoạch đề án này. Đề án đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Ông Nguyễn Thành Ngoãn, Phó giám đốc Sở GTVT Long An thông tin qua các cuộc họp triển khai của tỉnh Long An, với trục động lực Long An - Tiền Giang - TP.HCM thì lãnh đạo tỉnh rất quyết tâm. Mục tiêu chính là để phát triển đồng đều các huyện. Trên thực tế, Long An hiện có các huyện phát triển mạnh như Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. Nếu đầu tư phát triển được trục động lực thì sẽ phát triển được thêm một số huyện vùng hạ là Tân Trụ và Châu Thành.

Sở GTVT Long An đang tham mưu đề xuất UBND tỉnh Long An để cùng UBND TP.HCM, UBND tỉnh Tiền Giang đề xuất Thủ tướng Chính phủ và đưa trục động lực này vào quy hoạch giao thông quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Hiện Thủ tướng đã có quyết định phê duyệt đưa trục này vào quy hoạch chung cho ngành giao thông. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế nên sẽ đầu tư theo từng đợt.