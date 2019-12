Xây 'lụi' 43 căn hộ ở chung cư Oriental Plaza

Tại khu chung cư Oriental Plaza (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM) do Công ty Sơn Thuận làm chủ đầu tư đã tự ý xây dựng sai so với thiết kế được phê duyệt. Có tới 43 căn hộ đã được chủ đầu tư xây dựng sai phép khiến các cư dân ở đây không được cấp sổ đỏ.

Biến lỗ thông tầng thành căn hộ

Theo thông tin từ UBND phường Tân Thành, quận Tân Phú, chung cư Oriental Plaza đã có những hạng mục xây dựng bố trí khác so với bản vẽ thiết kế được duyệt. Cụ thể, tại tầng 3 của chung cư, chủ đầu tư đã xây dựng thêm 7 căn hộ so với bản vẽ được duyệt. Tại các tầng 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, mỗi tầng xây thêm 4 căn hộ so với bản vẽ được duyệt. Tổng số căn hộ mà Công ty Sơn Thuận xây lố là 43 căn.

Không những vậy, tại tầng trệt công ty này còn xây thêm nhà rửa xe, cửa hàng cà phê… Ngoài ra chủ đầu tư đã lấy phòng sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Khu vực làm bể bơi và kỹ thuật bị sử dụng làm hồ bơi, phòng spa, phòng thể dục thể thao , gym, bi da, phòng làm việc của ban quản lý dự án, phòng sinh hoạt cộng đồng nhà trẻ khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng.

2 nhưng cây xanh được trồng rất ít ở… tầng kỹ thuật. Trong khi phần diện tích được quy hoạch làm cây xanh, sân vườn đã được chủ đầu tư đem cho thuê, Phần diện tích cây xanh, sân vườn được duyệt hơn 3.000 mnhưng cây xanh được trồng rất ít ở… tầng kỹ thuật. Trong khi phần diện tích được quy hoạch làm cây xanh, sân vườn đã được chủ đầu tư đem cho thuê, kinh doanh các dịch vụ rửa xe, cà phê, bãi giữ xe, sân chơi có thu phí, quán ăn, cửa hàng giặt nón bảo hiểm…

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM, trước đây chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính trên khu đất sẽ được xây dựng với mật độ dưới 45%, hệ số sử dụng đất 6’’, tầng cao chung cư tòa nhà 12-13 tầng. Tuy nhiên sau đó dự án thay đổi quy hoạch với mật độ xây dựng toàn khu là 49,37%, hệ số sử dụng đất lên đến 8,83" và chiều cao chung cư lên 22 tầng nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phước, chủ căn hộ C10-03 cho biết, chính những sai phạm trên của chủ đầu tư nên 2 năm qua, kể từ thời điểm bàn giao nhà cho cư dân, Công ty Sơn Thuận vẫn chưa làm sổ đỏ cho cư dân, gây thiệt hại rất lớn cho các hộ đang sinh sống tại đây.

Được "ưu ái" điều chỉnh quy hoạch nhiều lần ?

Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ căn hộ C11-07 phản ánh, Sở Xây dựng TP.HCM đã “ưu ái” cho Công ty Sơn Thuận điều chỉnh quy hoạch dự án nhiều lần. Cụ thể, dự án này được Sở Xây dựng duyệt lần đầu vào ngày 21.1.2009, với quy mô 946 căn hộ. Đến tháng 10.2012, Sở Xây dựng ra quyết định cho phép chủ đầu tư tăng số căn hộ từ 946 lên 1.136 căn.

Ngày 5.1.2017, Thanh tra Sở Xây dựng có văn bản chấp thuận cho Công ty Sơn Thuận liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được xem xét điều chỉnh quyết định phê duyệt dự án đầu tư do chủ đầu tư này đã thi công xây dựng sai thiết kế được phê duyệt. Trong đó nêu rõ: “Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành văn bản này mà Công ty Sơn Thuận không được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quyết định phê duyệt dự án thì phải chấp hành nghiêm quyết định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng”. Dù vậy, đến nay các sai phạm của chủ đầu tư vẫn chưa được xử lý.

“Chúng tôi, những người đang bị thiệt hại, bị xâm phạm quyền lợi khẩn thiết yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết triệt để các yêu cầu sau để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cư dân bằng cách buộc Công ty Sơn Thuận hoàn trả lại và đưa vào sử dụng đúng các phần diện tích sở hữu chung mà họ đã chiếm dụng. Sớm có hướng xử lý và giải quyết đối với các sai phạm của chủ đầu tư và giải quyết vấn đề cấp sổ đỏ cho cư dân. Đồng thời cần xác định trách nhiệm, sai phạm của các cá nhân có thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm của Công ty Sơn Thuận nhưng đã dung dưỡng dẫn đến các sai phạm của công ty kéo dài và tồn tại đến hôm nay. Đề nghị xử lý nghiêm minh và triệt để các sai phạm của các cá nhân này”, ông Quách Toàn Chính, chủ căn hộ C11-09 kiến nghị.

