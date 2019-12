Xuất hiện công ty mua lại hợp đồng dự án Hưng Thịnh Cát Tường

Cam kết lợi nhuận

Cụ thể, theo nhiều khách hàng mua nền đất tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường của Công ty TNHH đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh), gần đây họ liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn của nhân viên môi giới Công ty TNHH bất động sản Phúc Vinh Group (Công ty Phúc Vinh Group) và Công ty TNHH bất động sản Đông Tây Land (Công ty Đông Tây Land) mong muốn mua lại các hợp đồng mà họ đã ký với Công ty Hưng Thịnh.

Theo phương thức mà nhân viên môi giới của Công ty Phúc Vinh Group và Công ty Đông Tây Land giới thiệu, các công ty này muốn mua lại hợp đồng các lô đất thuộc giai đoạn 2 dự án Hưng Thịnh Cát Tường. Công ty sẽ ký hợp đồng đặt cọc để mua lại mỗi hợp đồng 30 triệu đồng và hẹn 2 tháng sau khách hàng lên ký sang tên cho công ty và nhận hết số tiền đã đóng cho chủ đầu tư kèm theo 10% lợi nhuận. Sau khi ký hợp đồng, khách hàng sẽ nộp lại toàn bộ hồ sơ gốc và các phiếu phụ thu gốc (khách hàng có thể cầm bản sao y) để nộp về chủ đầu tư nhằm đảm bảo giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Nụ, một khách hàng mua nền đất tại dự án này, cho biết ngày 29.10 nhân viên Công ty Phúc Vinh Group đã đặt cọc 30 triệu đồng để mua lại hợp đồng mà bà đã ký với Công ty Hưng Thịnh trước đó. Khi mua lại hợp đồng, nhân viên Công ty Phúc Vinh Group đã cam kết sau 2 tháng sẽ giúp bà Nụ sang nhượng lại lô đất trên.

Bà Thuỷ, một khách hàng mua 2 lô đất tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường của Công ty Hưng Thịnh kể, vào ngày 13.11 nhân viên của Công ty Phúc Vinh Group đã đến đặt vấn đề mua lại hai hợp đồng trên của bà. Việc mua lại hợp đồng nhằm giúp chủ đầu tư thuận tiện trong việc tìm kiếm khách hàng. Chính vì vậy bà đã đồng ý giao toàn bộ hai hợp đồng gốc và các chứng từ liên quan đến việc mua 2 lô đất trên cho nhân viên Công ty Phúc Vinh Group. “Lúc đó họ làm biên nhận có ký tên và đóng dấu công ty nên tôi tin tưởng giao hợp đồng. Tuy nhiên thời gian gần đây Công ty Phúc Vinh Group không còn ở địa chỉ cũ. Khi tôi liên hệ với nhân viên Công ty Phúc Vinh Group để đòi lại hợp đồng thì họ khất lần không giao. Mới đây họ đưa tôi một bộ hợp đồng mua bán mới và kêu tôi ký tên lại vì hợp đồng trước của tôi đã bị thất lạc nên tôi rất lo lắng”, bà Thuỷ cho hay.

Chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh Long An

Tương tự tại dự án Đất Xanh Long An của Công ty Đất Xanh Long An, các khách hàng mua đất nền tại đây cũng được Công ty Đông Tây Land liên hệ xin mua lại hợp đồng mua bán.

Ông Nguyễn Công Hải mua lô đất B2 – 13 thuộc dự án Đất Xanh Long An, cho biết ngày 19.9 ông được Công ty Đông Tây Land mua lại hợp đồng mua bán của ông đồng thời công ty cam kết trả lợi nhuận 15% trên tổng giá trị lô đất 920 triệu đồng, nhưng ông không đồng ý. “Tôi rất khó hiểu và chưa rõ họ mua lại hợp động của khách hàng với mục đích gì, trong khi dự án đang dính kiện tụng lùm xùm bị khách hàng tố cáo lừa đảo”, ông Hải lo lắng.

Hiện dự án Hưng Thịnh Cát Tường, khu dân cư Đất Xanh Long An đang của Công ty Hưng Thịnh và Công ty Đất Xanh Long An đang bị hàng trăm khách hàng tố cáo lừa đảo, bán dự án ma. Mới đây, ngày 9.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã chuyển 16 đơn tố bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Giám đốc Công ty Hưng Thịnh cùng bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty Đất Xanh Long An đến Công an tỉnh Long An để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị thông báo kết quả cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu kết quả xử lý.