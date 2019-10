Mua dự án 'ma', khách hàng lại kéo lên UBND tỉnh Long An cầu cứu

Sáng 22.10, hàng chục khách hàng mua nền đất tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường (xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) làm chủ đầu tư lại tiếp tục kéo lên UBND tỉnh Long An cầu cứu.

Mua vì nhầm lẫn chủ đầu tư uy tín

Từ rất sớm, nhiều khách hàng đã tập trung trước UBND tỉnh Long An, kèm theo các băng rôn, biểu ngữ tố cáo Công ty Hưng Thịnh lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ với chiêu thức bán khống đất không có trong quy hoạch, chưa được cơ quan nhà nước tỉnh Long An phê duyệt. Tại đây khách hàng yêu cầu được gặp lãnh đạo UBND tỉnh Long An, nhưng không được vào. Ngay sau đó, các khách hàng đã kéo đến Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Long An. Tại đây khách hàng chỉ được một chuyên viên ra tiếp nhận thông tin để “báo cáo lãnh đạo”.

Khách hàng kéo đến trụ sở cơ quan chức năng tỉnh Long An cầu cứu C.T.V

Theo anh Thành, đại diện nhóm khách hàng đi tố cáo, ngày 19.6.2018 anh có ký hợp đồng mua 1 nền đất tại khu S (mã nền S37) dự án Hưng Thịnh Cát Tường của Công ty Hưng Thịnh qua sàn Bảo Châu Land, với tổng giá trị hợp đồng là 522 triệu đồng. Đến thời điểm hiện nay, anh Thành đã thanh toán cho Công ty Hưng Thịnh 386 triệu đồng, tương đương 73% giá trị hợp đồng. Sau khi biết dự án chưa được phê duyệt, cấp phép,nhiều lần anh Thành đến địa chỉ Công ty Hưng Thịnh tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An để yêu cầu thanh lý hợp đồng trả lại tiền, nhưng chỉ có vài nhân viên ra tiếp và nói đây là địa chỉ thu hộ tiền cho Công ty Hưng Thịnh.

“Công ty Hưng Thịnh đã quảng cáo, rao bán rầm rộ dự án Hưng Thịnh Cát Tường trên các trang mạng và giới thiệu là chủ đầu tư uy tín ở TP.HCM, khiến cho chúng tôi nhầm lẫn là dự án của Tập đoàn Hưng Thịnh nên đã bỏ tiền mua nền đất. Khi biết mình bị lừa, tôi đã gõ cửa cơ quan chức năng tỉnh Long An và chủ đầu tư nhờ giải quyết trả lại tiền nhưng đến nay, chính quyền trả lời qua loa, chủ đầu tư thì không ra mặt để giải quyết quyền lợi với khách hàng”, anh Thành bức xúc.

Không có dự án Đất Xanh Long An

Trước đó, ngày 4.10, nhóm khách hàng mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường của Công ty Hưng Thịnh và nhóm khách hàng mua dự án khu dân cư Đất Xanh Long An của Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An (Công ty Đất Xanh Long An) đã kéo đến Tỉnh ủy Long An, các sở ngành của tỉnh này cầu cứu nhưng không nơi nào tiếp.

Đồng thời, nhóm khách hàng đã gửi đơn tố cáo đại diện của Công ty Hưng Thịnh là bà Nguyễn Kim Phượng và Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty Đất Xanh Long An có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác lên Bộ Công an.

Dù chưa được phê duyệt nhưng Công ty Hưng Thịnh đã phân lô bán nền khu đất 27 ha để bán cho khách hàng C.T.V

Bà Đặng Thị Thúy Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, cho hay dự án Hưng Thịnh Cát Tường rộng 9,4 ha, theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt thì dự án này có tổng cộng 14 khu, việc Công ty Hưng Thịnh tiếp tục mở bán và hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn 2 rộng 27 ha nằm ngoài những khu này là không đúng theo quy định. UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Thanh tra xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra để xử lý.

“Quyết định phê duyệt số 569 ngày 31.1.2018, dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường có các khu được phê duyệt gồm A, B1, B2, B3, B4, C, D1, D2, D3, E, F, G, H1, H2, với tổng cộng là 564 lô. Tuy nhiên, hiện Công ty Hưng Thịnh đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu M, N, L, X, T... những lô này đều không có trong quy hoạch, chưa được cấp phép”, bà Hà xác nhận.

Trong khi đó, tại dự án Đất Xanh Long An lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Long An khẳng định cho đến thời điểm này, UBND tỉnh Long An chưa hề cấp giấy phép đầu tư cho dự án này.

Liên quan đến dự án Đất Xanh Long An (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), hàng chục hộ dân đã gửi đơn đến lãnh đạo UBND tỉnh Long An, lãnh đạo Bộ Công an tố cáo Công ty Đất Xanh Long An đã ngang nhiên bao chiếm đất, cho phương tiện vào san lấp, làm đường trên đất của người dân (dân có sổ đỏ) với diện tích 3.045 m2 để phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng.