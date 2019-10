Mạo danh doanh nghiệp lớn để bán dự án ma

Hưng Thịnh, Đất Xanh, Cát Tường bị mạo danh

Điển hình, tại khu vực tỉnh Long An, Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An, Công ty TNHH đầu tư xây dựng bất động sản Hưng Thịnh liên tục bị khách hàng tố cáo lừa đảo, bán đất “ma” tại các dự án Hưng Thịnh Cát Tường, Hưng Thịnh Cát Tường II (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Mới đây, rất đông khách hàng đã đâm đơn tố cáo 2 công ty này đến chính quyền tỉnh và Bộ Công an (Báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết phản ánh). Điều đáng nói, tên của các doanh nghiệp này lại trùng với tên của những doanh nghiệp lớn, có uy tín trên thị trường khiến các đơn vị này vô cùng bức xúc.